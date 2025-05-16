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Постпред РФ направил Верховному комиссару ООН доказательства дискриминации российских СМИ

Постпред РФ Гатилов предоставил ООН доказательства дискриминации российских СМИ
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Global Look Press

Постоянный представитель РФ при ООН в Женеве Геннадий Гатилов направил в Управление Верховного комиссара ООН по правам человека документ, в котором приводятся конкретные примеры дискриминации российских средств массовой информации (СМИ) в странах Запада. Об этом сообщило постпредство РФ при ООН в Женеве в своем Telegram-канале.

Отмечается, что в документе перечислены примеры «систематического подавления свободы слова, преследования российских журналистов и СМИ более чем в 15 западных странах».

Российское постпредство потребовало, чтобы изложенные факты были доведены до сведения главы Управления Фолькера Тюрка, спецдокладчика ООН по вопросам свободы мнений и их свободного выражения Ирене Хан, а также членов Комитета по правам человека.

Гатилов выразил надежду, что Верховный комиссар и эксперты-правозащитники перестанут закрывают глаза на дискриминацию российских СМИ.

До этого стало известно, что журналисту «Известий» Николаю Иванову и оператору Георгию Бекаури Франция отказала в визе для съемок репортажа про французское сопротивление к 80-летию Победы. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что отказ Франции выдать рабочие визы журналисту и оператору «Известий» можно считать примером дискриминации.

Ранее посол РФ назвал политическим решение ФРГ объявить сотрудников Первого канала угрозой.

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