Лжепрокурор украл у ростовчанина 66,7 млн рублей, предложив обменять криптовалюту

Житель Ростова стал жертвой мошенников после попытки обменять криптовалюту. Об этом сообщает «Сапа».

По данным Telegram-канала, неизвестные связались с мужчиной и представились сотрудниками военной прокуратуры. Злоумышленники предложили пострадавшему обменять одну криптовалюту на другую.

Несмотря на странность предложения, ростовчанин перевел аферистам криптовалюту в эквиваленте 66,7 миллионов рублей.

«После этого собеседник просто перестал выходить на связь, а обещанные биткойны так и не появились на криптокошельке», – сообщается в публикации.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере.

До этого в Курске женщина отдала мошенникам сбережения дочери и зятя после звонка неизвестных. Сначала ей предложили продлить страховой полис, затем убедили, что средства родственницы находятся в опасности, поэтому нужно отправить их на «безопасный счет». Семья лишилась 5,5 млн рублей.

Ранее мужчина прикинулся внуком петербуржца и едва не выманил у него 5 млн рублей.