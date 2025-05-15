На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Мужчина прикинулся внуком петербуржца и едва не выманил у него 5 млн рублей

В Ленобласти мужчина притворился внуком пенсионера и пытался украсть 5 млн рублей
close
Евгений Епанчинцев/РИА Новости

Житель Ленобласти стал жертвой мошенника, который прикинулся его родственником. Об этом сообщает прокуратура Санкт-Петербурга.

По версии следствия, 24-летний житель Нижегородской области представился 89-летнему мужчине его внуком и попросился переночевать. Так как к пожилому человеку никто из родственников давно не приходил, он принял слова юноши за правду и был рад его видеть.

Гость весь день рассказывал пенсионеру о проблемах с деньгами, в результате мужчина решил ему помочь, вместе они пошли в банк. «Внук» убедил «дедушку» снять более пяти миллионов рублей, но в отделении сотрудники посчитали молодого человека мошенником и вызвали полицию.

«Подсудимый задержан сотрудниками правоохранительных органов в офисе банка», – сообщается в публикации.

Суд признал мошенника виновным и приговорил к пяти годам лишения свободы, их он проведет в колонии общего режима.

Ранее в Кузбассе подросток оформил кредит на отца и перевел мошенникам 1,3 млн рублей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами