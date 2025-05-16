Житель Казани на машине дважды переехал пенсионерку, она выжила

В Казани будут судить мужчину, переехавшего на Lexus пенсионерку

В Казани перед судом предстанет водитель, переехавший пешехода. Об этом сообщает прокуратура региона.

Инцидент произошел на улице Сафиуллина. Мужчина выезжал с парковки на автомобиле марки Lexus, но в какой-то момент сбил 85-летнюю пенсионерку.

«После остановки транспортного средства, не убедившись в безопасности дальнейшего движения, водитель продолжил двигаться вперед и снова совершил наезд на пенсионерку уже передней частью своего автомобиля», – сообщается в публикации.

В аварии пострадавшая получила тяжелые травмы, об их характере не сообщается.

В отношении водителя возбудили уголовное дело по статье о нарушении ПДД, повлекшем причинение тяжкого вреда по неосторожности. Расследование завершено, материалы направлены в суд для рассмотрения по существу.

До этого на Сахалине мужчина напал на пятерых человек с ножом. После этого он сел в машину и переехал гостя региона, который приехал в командировку. Спасти пострадавшего не удалось.

Ранее на Камчатке водитель переехал лежащего человека.