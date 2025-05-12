На Сахалине пьяный мужчина избил человека и переехал его на машине

На Сахалине мужчина пострадал после конфликта с местным жителем, мужчину не спасли. Об этом сообщает «Осторожно новости».

Как рассказала сестра, ее 35-летний брат приехал в Корсаков в командировку. Мужчина зашел в магазин вместе с другом, но в какой-то момент один из посетителей по имени Евгений стал нападать на людей с ножом. От его действий пострадали четыре человека.

Гость города попытался остановить нападавшего, посадив его в машину. Евгений же избил мужчину и переехал на машине. Предположительно, конфликт произошел из-за девушки местного жителя, в момент инцидента он был пьян.

На кадрах, опубликованных в Telegram-канале заметно, как, схватившись за нож, местный житель готовится напасть на окруживших его людей. На другом видео он выходит из автомобиля, под колесами которого, предположительно, кто-то лежит.

В отношении Евгения возбудили уголовное дело по нескольким статьям, в том числе и о хулиганстве. По словам сестры пострадавшего, ранее фигурант уже избивал человека.

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