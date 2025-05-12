Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На Сахалине пьяный мужчина избил человека и переехал его на машине

Осторожно, новости: на Сахалине мужчина переехал человека
close
Shutterstock

На Сахалине мужчина пострадал после конфликта с местным жителем, мужчину не спасли. Об этом сообщает «Осторожно новости».

Как рассказала сестра, ее 35-летний брат приехал в Корсаков в командировку. Мужчина зашел в магазин вместе с другом, но в какой-то момент один из посетителей по имени Евгений стал нападать на людей с ножом. От его действий пострадали четыре человека.

Гость города попытался остановить нападавшего, посадив его в машину. Евгений же избил мужчину и переехал на машине. Предположительно, конфликт произошел из-за девушки местного жителя, в момент инцидента он был пьян.

На кадрах, опубликованных в Telegram-канале заметно, как, схватившись за нож, местный житель готовится напасть на окруживших его людей. На другом видео он выходит из автомобиля, под колесами которого, предположительно, кто-то лежит.

В отношении Евгения возбудили уголовное дело по нескольким статьям, в том числе и о хулиганстве. По словам сестры пострадавшего, ранее фигурант уже избивал человека.

Ранее в Набережных Челнах скорая выронила и переехала пациента.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами