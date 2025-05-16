Новосибирские подростки пытались устроить теракт на ж/д за деньги

В Новосибирске подростков арестовали за попытку поджога оборудования на ж/д

Суд избрал меру пресечения двум 15-летним подросткам, которых подозревают в попытке поджога железнодорожного оборудования в районе станции Новосибирск. Об этом сообщает транспортная полиция Сибири.

Видео, подтверждающие попытку теракта, сотрудники правоохранительных органов обнаружили в телефонах молодых людей. По предварительным данным, поджечь станцию им предложил куратор в мессенджере, за это они должны были получить денежное вознаграждение. Перевели ли им средства, не уточняется.

В отношении школьников возбудили уголовное дело по статье о покушении на теракт.

«На время производства предварительного расследования одному из фигурантов суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу, второму – в виде домашнего ареста», – сообщается в публикации.

До этого в Петербурге вынесли приговор подросткам, которые подожгли локомотив на станции «Бабаево» в Вологодской области. Молодых людей осудили на девять и шесть лет лишения свободы в воспитательной колонии.

Ранее в Железнодорожном школьник пытался поджечь отдел полиции по указанию мошенников.