В Петербурге осудили подростков за поджог электровоза

Подростки получили 9 и 6 лет колонии за поджог электровоза в Вологодской области

Первый западный окружной военный суд Санкт-Петербурга вынес приговор двум подросткам, которые совершили поджог локомотива на железнодорожной станции в Вологодской области летом 2024 года. Об этом сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов города.

Как сообщается, двое несовершеннолетних признаны виновными в совершении террористического акта — поджоге локомотива у станции «Бабаево». Младший из обвиняемых, 16-летний подросток, также признан виновным в поджоге вышки сотовой связи. Суд назначил им наказание в виде 9 и 6 лет лишения свободы в воспитательной колонии.

Кроме того, с осужденных будет взыскано почти 24 миллиона рублей в качестве компенсации ущерба, причиненного РЖД. 16-летний подросток, совершивший поджог вышки, также обязан выплатить ООО «Т2 Мобайл» 161 тысячу рублей за поврежденное оборудование.

До этого в Ростове-на-Дону возбудили уголовное дело после поджога железнодорожного электровоза. Инцидент произошел на станции Ростов-Товарный. После произошедшего правоохранители оперативно задержали троих несовершеннолетних, которые причастны к поджогу.

Ранее в Новосибирской области осудили мужчину за диверсию на железной дороге.