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В доме Андрея Козырева прошли обыски по делу об убийствах

В доме экс-главы МИД РФ Козырева прошли обыски по делу об убийствах в 1990-е
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Владимир Вяткин/РИА Новости

В доме бывшего министра иностранных дел РФ Андрея Козырева (признан в РФ иностранным агентом) в подмосковной Барвихе прошли обыски по делу об убийствах в 1990-е. Об этом пишет издание «Известия».

Из помещения изъяли наличные, документы и технику. Отмечается, что сейчас Козырев там не живет — здание было в 2012 году продано им лицам, связанным с криминальным авторитетом из Тольятти и участником ОПГ «Сиротинские» Игорем Шинкоренко. Последний проживал в этом здании до того момента, когда правоохранители начали активно вести расследование в отношении банды, которая совершала массовые убийства и занималась вымогательствами в Самарской области в 1990-е годы.

Сейчас Шинкоренко и Игорь Сиротенко объявлены в международный розыск и заочно арестованы. Их, помимо прочего, подозревают в причастности к убийству главного редактора газеты «Тольяттинское обозрение» Валерия Иванова.

11 апреля Минюст России внес бывшего главу МИД России Козырева в реестр иноагентов. Он возглавлял МИД РФ с 1990 по 1996 годы.

Ранее Захарова заявила, что Козырев дает Зеленскому советы о «расправе» над Россией.

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