В регионах создадут инфраструктуру для контроля за беспилотниками

В целях усиления контроля за беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) концерн воздушно-космической обороны «Алмаз-Антей» намерен увеличить зоны мониторинга воздушного пространства как минимум в восьми субъектах Российской Федерации. Об этом стало известно изданию «Ведомости».

ФГУП «Госкорпорация по организации воздушного движения» (ГК по ОрВД), отвечающая за аэронавигационное обслуживание на территории России, выделила около 650 миллионов рублей на развертывание соответствующей инфраструктуры на региональном уровне. Данные меры позволят идентифицировать беспилотные авиационные системы (БАС) и обеспечить их интеграцию в общее воздушное пространство.

Конкурсные процедуры по восьми регионам проводились в период с конца апреля по начало мая 2025 года. По всем закупкам уже определены победители. Заказчиком в договорах выступает ГК по ОрВД, а в роли генерального подрядчика заявлен «Алмаз-Антей». Николай Ряшин, генеральный директор компании «Русдронопорт», поясняет, что речь идет о создании автоматизированной системы наблюдения, позволяющей сделать дроны видимыми для пилотов воздушных судов и авиадиспетчеров.

До этого российские военнослужащие в течение суток нанесли удары по военным объектам на Украине, включая цех сборки самоходных артиллерийских установок (САУ) «Богдана».

Ранее подполье сообщило об уничтожении склада БПЛА в подконтрольной ВСУ Запорожской области.