Врач-терапевт рассказала, кто больше всего пострадает от магнитных бурь

Электромагнитные волны, доходя до Земли, влияют на организм, а сильнее всего магнитные бури ощутят люди, страдающие сосудистыми заболеваниями. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-терапевт Людмила Лапа.

«Исследования, проведенные очень давно, практически в Советском Союзе, говорят о том, что любые электромагнитные волны когда доходят (даже ослабленные) до Земли, оказывают достаточно четкое влияние на организм. И люди, которые болеют после инсульта, после инфаркта, то есть сосудистыми проблемами, ощущают все эти волны. И в основном что чувствуют люди — это головные боли, слабость. Я знаю несколько человек прямо жаловались, что давление в начале подскочило до 180, потом опустилось ниже 90, то есть спазмы сосудов налицо. И, естественно, слабость после того, как такой криз посетил человека», — сказала она.

Лапа посоветовала принимать назначенные врачом лекарства в полном объеме, а также питаться в этот период «легкой здоровой едой».

«Самое главное — не допускать таких кризов. Это профилактика и прием той терапии, которую назначил врач-терапевт. Как я всегда говорю, профилактика — предупрежден, значит, вооружен. Если мы знаем эти вещи, надо немножко усилить терапию, а не снижать. Как многие говорят, я не таблеточку выпил, а полтаблеточки — выпить целую, и тогда у нас с вами криза не будет. Второй момент — не перегружать себя излишней белковой едой, потому что ее тяжело перерабатывать, это нагрузка на иммунную систему, значит, наша защита тоже ослабляется. Нам лучше легкая здоровая еда, чтобы не было нагрузки на желудочно-кишечный тракт, особенно если проблемы есть какие-то: синдром раздраженного кишечника, ферментопатия и всевозможные язвы», — добавила она.

16 мая профессор Института космических исследований Российской академии наук (РАН) сообщил Telegram-каналу «Осторожно, Москва», что с 17 по 18 мая на Землю могут обрушиться магнитные бури слабого уровня G1. По словам собеседника издания, причиной ухудшения геомагнитной обстановки стала корональная дыра на Солнце. Эксперт добавил, что более понятной картина станет уже в субботу, когда начнется рост скорости ветра и появится информация о том, как на это реагирует магнитное поле Земли.

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