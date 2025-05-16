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Россиян предупредили о магнитных бурях на грядущих выходных

«Осторожно, Москва»: ученый предупредил москвичей о магнитных бурях на выходных
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Shutterstock

Профессор Института космических исследований Российской академии наук (РАН) сообщил «Осторожно, Москва», что с 17 по 18 мая на Землю могут обрушиться магнитные бури слабого уровня G1.

По словам собеседника издания, причиной ухудшения геомагнитной обстановки стала корональная дыра на Солнце.

«На текущий момент вероятность бурь на субботу и воскресенье составляет около 30-40%», — заявил неназванный ученый.

Эксперт добавил, что более понятной картина станет уже в субботу, когда начнется рост скорости ветра и появится информация о том, как на это реагирует магнитное поле Земли.

До этого американские ученые из NASA и других научных центров подвели итоги геомагнитной бури «Ганнон» — сильнейшего космического шторма на Земле за последние 20 лет. Событие произошло ровно год назад — 10 мая 2024 года. На Земле космический шторм вызвал перегрев трансформаторов, сбои на высоковольтных линиях и нарушения GPS-навигации. А в космосе последствия оказались еще масштабнее.

Ранее ученый рассказал, что происходит с Землей в настоящее время.

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