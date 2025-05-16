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Пьяный мужчина домогался школьниц и устроил дебош в метро Петербурга

Neva.Today: в Петербурге пьяный мужчина домогался двух школьниц
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Depositphotos

В Петербурге 54-летний пьяный мужчина домогался 14-летних школьниц и поцеловал одну из них. Об этом сообщает Neva.Today.

Инцидент произошел 15 мая на Заневском проспекте. Мужчина в состоянии алкогольного опьянения подошел к двум девочкам-подросткам. Он поцеловал одну из них, а затем попытался сделать то же самое со второй школьницей, взяв ее за щеки, но та смогла вырваться и убежать.

Позже подозреваемого задержали сотрудники полиции на станции метро «Ладожская», где он вел себя неадекватно и мешал пассажирам. Мужчину доставили в отдел для дальнейшего разбирательства. По факту происшествия проводится проверка.

До этого в Екатеринбурге двое мужчин предлагали мальчикам стать моделями и затащили их в сауну. Несмотря на это, мужчин отпустили после опроса.

Ранее безработный россиянин почти неделю напивался и развращал школьницу.

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