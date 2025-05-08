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Безработный россиянин почти неделю напивался и развращал школьницу

KazanFirst: в Татарстане мужчина неделю напивался и развращал школьницу
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Depositphotos

В Татарстане безработный 49-летний мужчина неделю напивался и развращал 14-летнюю школьницу. Об этом со ссылкой на источник сообщает KazanFirst.

Все случилось с 30 апреля по 4 мая, когда мужчина совершал развратные действия в отношении 14-летней школьницы. Злоумышленник в состоянии алкогольного опьянения неоднократно прикасался к разным частям тела девочки, развращая ее.

Подозреваемый, которым оказался житель поселка Большой Чекмак Муслюмовского района, был задержан и полностью признал свою вину. В его отношении возбуждено уголовное дело по статье о насильственных действиях сексуального характера.

До этого российский «психолог» с фейковым дипломом домогался клиентки на сессии. На одной из сессий он поцеловал девушку и предложил завершать так каждую встречу, а позже приглашал на совместные распития алкоголя с ним и его другом.

Ранее в Петербурге учащиеся обвинили преподавателя училища в домогательствах.

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