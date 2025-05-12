В Екатеринбурге двое мужчин предлагали мальчикам стать моделями и затащили их в сауну

В Екатеринбурге мужчины предложили школьникам расслабиться в сауне и были задержаны. Об этом рассказала в соцсетях адвокат Зарина Адыева.

По ее словам, 10 мая двое мужчин привели в одну из местных саун 11-летнего мальчика с друзьями. Они предлагали детям пиво, а до этого угощали их в Burger King и якобы предлагали подписать контракт с модельным агентством. В конце концов на место вызвали правоохранителей, которые доставили подозреваемых в отдел. Там в телефоне одного из задержанных, как отмечает Адыева, обнаружили фото других обнаженных мальчиков.

Несмотря на это, мужчин отпустили после опроса. Но отец пострадавшего с помощью адвоката написал обращение в СК.

«То, что эти мужчины реально являются преступниками, думаю, сомнений ни у кого не возникает. Администратору [сауны] они сказали, что они тренеры, поэтому идут с детьми в сауну. Если они останутся безнаказанными, то в следующий раз могут пострадать ваши дети, а полиция может не успеть предотвратить страшное», — заключила юристка.

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