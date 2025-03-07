Ученые научились печатать импланты пенисов на 3D-принтере

Исследователи из Китая, США и Японии разработали биомиметическую модель пещеристого тела пениса, воссоздавая его сложную сосудистую структуру с помощью гидрогелевого каркаса. Этот каркас выдерживает давление крови во время эрекции. Работа опубликована в журнале Nature Biomedical Engineering (NBE).

Впервые в мире 3D-печатный имплант пениса успешно восстановил эректильную функцию у кроликов и свиней. В ходе эксперимента самцы свиней с повреждениями тканей после операции не только смогли достигать эрекции, но и их способность к оплодотворению выросла с 25% до 100%.

Чтобы усилить регенерацию тканей, его дополнительно заселяли эндотелиальными клетками, которые выстилают кровеносные сосуды.

Животные, получившие имплант с клетками, показали значительно лучшие результаты, приближаясь к нормальной эректильной функции. После операции у них снижалось воспаление, а поврежденные ткани постепенно восстанавливались. Когда самцов допустили к спариванию, уровень зачатия в группе с клеточным имплантом достиг 100%.

Кроме того, у животных отмечалось снижение воспаления, а поврежденные ткани восстанавливались по мере распада гидрогелевого каркаса.

По мнению ученых, этот метод может стать прорывом в лечении эректильной дисфункции у людей, а также помочь в разработке других искусственных органов, богатых сосудами, например, сердца.

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