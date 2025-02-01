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В Рязани впервые провели уникальную операция на половом члене

В Рязани впервые провели операцию по выпрямлению полового члена
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Depositphotos

Рязанская областная клиническая больница (ОКБ) впервые в регионе выполнила операцию по коррекции болезни Пейрони, устранив значительную кривизну полового члена у молодого пациента. Об этом сообщает «62.ru».

Болезнь Пейрони, характеризующаяся прогрессирующим фиброзом белочной оболочки пениса и формированием фиброзных бляшек, приводит к искривлению, наиболее заметному при эрекции. Хотя патология не затрагивает мочеиспускание и эякуляцию, она существенно осложняет половую жизнь, приобретая особую актуальность в возрасте от 25 до 50 лет, когда патология достигает своего пика.

В данном случае для коррекции искривления была выбрана микрохирургическая методика пластики белочной оболочки с использованием сосудистого лоскута.

Успешное проведение операции стало результатом слаженной работы бригады, включающей высококвалифицированных урологов и сосудистых хирургов ОКБ.

В декабре в итальянском городе Падуя провели первую в мире операцию по пересадке бьющегося сердца.

Ранее андролог рассказал, можно ли восстановить половой член.

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