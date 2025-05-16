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В Госдуме оценили идею ввести в России «демографическую неделю»

Депутат ГД Бессараб раскритиковала идею ввести в РФ демографическую неделю
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Пелагия Тихонова/РИА Новости

Член комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в интервью «Ридусу» прокомментировала предложение коллеги Георгия Арапова ввести в России «демографическую неделю» (дополнительный оплачиваемый отпуск) для повышения рождаемости.

По мнению Бессараб, данная мера способна принести вред российской экономике.

«Вряд ли подобная инициатива положительно скажется на рождаемости. А вот для работодателей дополнительная неделя отпуска станет тяжким грузом. Ведь им нужно будет компенсировать этот отпуск. <...> В результате повысится себестоимость конечной продукции, а значит, и цены», — указала парламентарий.

Она добавила, что производственный календарь в РФ итак сбалансирован за счет ежегодного отпуска и дополнительных праздничных дней.

С соответствующим предложением Арапов обратился к министру труда Антону Котякову. По мнению депутата, «демографическая неделя» станет действенным способом для повышения рождаемости в стране — ведь для того, чтобы родители принимали решение насчет детей, необходим как финансовый, так и психологический комфорт.

Ранее в Госдуме попросили Минтруд сделать майские выходные непрерывными.

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