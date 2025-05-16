В Госдуме предложили давать больше времени на отдых для повышения рождаемости

Россиянам нужна дополнительная неделя отпуска для повышения рождаемости. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на предложение депутата Государственной думы Георгия Арапова от «Новых людей».

Депутат обратился к министру труда Антону Котякову с депутатским запросом.

«Прошу вас, уважаемый Антон Олегович, рассмотреть целесообразность внедрения ежегодной оплачиваемой «демографической недели» и, в случае поддержки данной инициативы, совместно с профильными органами исполнительной власти подготовить соответствующие изменения в законодательство Российской Федерации», — указано в письме Котякову.

По мнению депутата, «демографическая неделя» станет действенным способом для повышения рождаемости в стране — ведь для того, чтобы родители принимали решение насчет детей, необходим как финансовый, так и психологический комфорт.

Также депутат Госдумы от «Единой России» Игорь Антропенко направил обращение министру труда и социальной защиты РФ Антону Котякову, в котором предложил при формировании календаря на следующий год учесть идею сделать непрерывными выходные дни с 1 по 9 мая.

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