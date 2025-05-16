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В Госдуме предложили давать больше времени на отдых для повышения рождаемости

Арапов: россиянам нужна дополнительная неделя отпуска для роста рождаемости
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Leszek Glasner/Shutterstock/FOTODOM

Россиянам нужна дополнительная неделя отпуска для повышения рождаемости. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на предложение депутата Государственной думы Георгия Арапова от «Новых людей».

Депутат обратился к министру труда Антону Котякову с депутатским запросом.

«Прошу вас, уважаемый Антон Олегович, рассмотреть целесообразность внедрения ежегодной оплачиваемой «демографической недели» и, в случае поддержки данной инициативы, совместно с профильными органами исполнительной власти подготовить соответствующие изменения в законодательство Российской Федерации», — указано в письме Котякову.

По мнению депутата, «демографическая неделя» станет действенным способом для повышения рождаемости в стране — ведь для того, чтобы родители принимали решение насчет детей, необходим как финансовый, так и психологический комфорт.

Также депутат Госдумы от «Единой России» Игорь Антропенко направил обращение министру труда и социальной защиты РФ Антону Котякову, в котором предложил при формировании календаря на следующий год учесть идею сделать непрерывными выходные дни с 1 по 9 мая.

Ранее юрист рассказала, кто получит повышенную зарплату в июне.

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