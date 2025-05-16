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В Петербурге мужчину обвинили в оправдании терроризма

СК: жителя Петербурга арестовали по делу об оправдании терроризма в соцсетях

В Санкт-Петербурге местного жителя обвиняют в оправдании и пропаганде терроризма, а также в попытке вступить в террористическую организацию и вооруженное формирование. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Уголовное дело возбудили следователи Центрального района города.

По данным следствия, в июне 2023 года мужчина опубликовал в соцсети видео, в котором содержалось оправдание терроризма. Оказалось, что он же в октябре и ноябре 2022 года дважды отправлял анкету на вступление в незаконное вооруженное формирование через мессенджер.

Мужчину задержали во время совместной работы следователей, криминалистов, сотрудников ФСБ и полиции. Ему предъявили обвинение. Суд решил заключить мужчину под стражу.

Сейчас продолжается расследование, специалисты выясняют все детали произошедшего.

До этого жителя Подмосковья осудили на семь лет лишения свободы за пропаганду терроризма. По информации ведомства, основанием для возбуждения уголовного дела послужили публикации в социальных сетях, содержащие оправдание терроризма и призывы к экстремистским действиям, сопровождаемые соответствующими изображениями.

Ранее под Тюменью религиозные деятели склоняли последователей финансировать террористов.

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