Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Приморье задержали иностранца, совершившего побег из колонии-поселения

МВД: в Приморье задержали гражданина Китая, сбежавшего из колонии-поселения
close
УМВД России по Приморскому краю

В Приморском крае полицейские и пограничники задержали гражданина Китая, совершившего побег из колонии-поселения в поселке Приморском Хасанского района. Об этом сообщило региональное отделение МДВ России в своем Telegram-канале.

«Разыскиваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания ОМВД России по Хасанскому району», — говорится в публикации.

По информации ведомства, иностранец отбывал наказание за незаконное пересечение границы.

О побеге заключенного стало известно 27 апреля. В ГУФСИН уточнили, что гражданин Китая во время побега был одет в черную куртку с капюшоном, спортивные штаны и кроссовки.

9 апреля сообщалось, что две женщины-заключенные сбежали с лакокрасочного завода в Ростовской области, куда их отправили трудиться от колонии. По данным Telegram-канала SHOT, 42-летняя Мария и 32-летняя Наталья вместе отбывали наказание в ИК-12 в Каменском районе. Первая села на 2 года и 2 месяца за угрозу жизни, а вторая — на 2 года и 10 месяцев за кражу. Приговоры вынесли в прошлом году, но подельницы сговорились и придумали план побега.

Утром 7 апреля женщин отправили в центр трудовой адаптации осужденных при лакокрасочном заводе. Преступницы дождались, пока надзиратели отвлеклись, и сбежали. Теперь им грозит до 4 лет лишения свободы плюсом к имеющимся срокам.

Ранее обвиняемый попросился в туалет и сбежал из суда в Подмосковье.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами