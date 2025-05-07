Где отдохнуть на Каспийском море в 2025 году: топ-6 популярных направлений

Каспийское море становится все более весомой альтернативой Черноморскому и Азовскому побережью. Тут нет толп на пляжах и цен за номер «как в Дубае». А достопримечательности, целебные грязи, рыбалка и уникальная природа привлекают все больше туристов. «Газета.Ru» составила список лучших мест для отдыха на Каспийском море в 2025 году.

Состояние Каспийского моря в 2025 году

Каспий — озеро, но по масштабу это полноценное море. Вода здесь солоноватая, но мягкая для кожи, без резких запахов и цветения, как в других водоемах летом. Температура воды в июле — в районе +26...+28°C, воздух — до +33°C, но жара переносится легко: климат сухой, степной.

Каспийское побережье всегда пользовалось спросом у туристов, но в этом году особенно, подчеркнула основатель и директор турагентства «FUN&SUN», начальник отдела продаж ООО «Ассорти путешествий» Эльмира Ахвердиева. Из плюсов — почти полное отсутствие волн и медуз, особенно на казахстанском и азербайджанском побережьях. На туркменской стороне пляжи дикие, но пустыня под боком делает атмосферу почти марсианской. В Иране — колорит и песчаные пляжи, в России — дагестанский уют и астраханское раздолье.

Самое комфортное время для отдыха на Каспийском море в июле и августе. В целом купаться на Каспии можно с мая по октябрь. Для отдыха в Азербайджане и Казахстане виза не требуется. Более того, в Казахстан можно въезжать по внутреннему паспорту гражданина России. Эльмира Ахвердиева директор турагентства «FUN&SUN», начальник отдела продаж ООО «Ассорти путешествий»

Баку сочетает в себе древнюю историю и ультрасовременную архитектуру. Здесь вас ждут роскошная набережная с велодорожками, фонтанами и арт-объектами, чистые пляжи в пригородах и вкуснейшие кебабы на каждом углу. Сюда едут не только купаться, но и гулять, любоваться достопримечательностями, устраивать гастро-туры и просто наслаждаться южным ритмом жизни.

Что посмотреть:

Приморский бульвар и Пламенные башни — идеальны для вечерних прогулок.

Пляжи Шихово и Бильгя — платные, ухоженные, с кафе, душами и шезлонгами.

Центр Гейдара Алиева — шедевр архитектуры и фотозона мечты.

💵 Цены: отели от 3500 руб./сутки, хостелы — от 600 руб. Ужин на двоих — 800–1200 руб. Аренда лежака на пляже — около 300 руб.

🍴 Местная кухня: шашлык, долма, кебабы, кюфта, плов, кутабы и, конечно, гранатовый сок и чай с мятой. В Баку много заведений с национальной и современной кухней — можно устраивать гастрономические прогулки хоть каждый день.

📍 Как добраться: прямые рейсы в Баку из Москвы и Санкт-Петербурга. До пляжей — на такси или арендованной машине.

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Актау — курорт для тех, кто устал от стандартного «лежу на пляже». Здесь туристов пока мало, а красота — настоящая. Скалы, каньоны, бухты с прозрачной водой, пешие маршруты по Мангышлаку и вечерние чаепития под шум волн. Пляжи — как c открыток, особенно в Голубой бухте.

Что посмотреть:

Пляжи Кендирли и Голубая бухта в Мангистауской области — дикие, живописные, с кристально чистой водой.

Скала Шеркала — местный «казахстанский Монблан».

Урочище Бозжыра — обязательно к посещению ради вида, который «выдувает» память телефона.

💵 Цены: жилье — от 3000 руб./сутки, хостелы и частный сектор — еще дешевле. Еда — лепешки, лагман, плов — по 300–400 руб. за порцию.

🍴 Местная кухня: бешбармак, лагман, манты, шурпа, баурсаки и чай с молоком. В каждом кафе — порции такие, как будто вы не ели неделю. Рыба на гриле и казы — тоже must try.

📍 Как добраться: прямые рейсы в Актау из крупных городов России, в городе прибытия работает Яндекс Go и местные службы такси. Лучше арендовать авто.

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3. Ленкорань, Азербайджан

Ленкорань — почти тропики. Здесь вечно зелено, жарко и везде запах чая и цитрусов. Это не тусовка и не стандартный пляжный отдых, а место, где хорошо жить медленно. Пляжи — длинные, дикие, часто с черным вулканическим песком.

Что посмотреть:

Национальный парк Хиркан — леса, чайки, фауна, почти джунгли.

Чайные плантации — обязательно продегустируйте местный чай с бергамотом.

Астара — приграничный город с горячими источниками, в которых можно «вариться» часами.

💵 Цены: жилье — от 7000 руб./сутки, еда — от 1000 руб. за полноценный ужин. Чай — повсюду и почти даром.

🍴 Местная кухня: свежайшая зелень, рис с каштанами, чай с бергамотом, овощные рагу и ароматные лепешки. Рыба, шашлык и кисломолочные блюда здесь подаются особенно щедро.

📍 Как добраться: поезд или автобус из Баку, время в пути — около 5 часов. Дорога живописная, проходит вдоль побережья.

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4. Дагестан, Россия

Дагестан — неожиданное открытие для тех, кто хочет совместить пляжный отдых с горами, экскурсиями и отличной едой. Курорты — Махачкала, Каспийск, Избербаш. Море — теплое, мелкое, что важно для семей с детьми. А кухня — отдельная песня.

Что посмотреть:

Пляжи Каспийска и Тарки-Тау — с мягким песком и пологим заходом в воду.

Сулакский каньон — более глубокий, чем Гранд-Каньон, и не менее фотогеничный.

Дербент — древний город с настоящей восточной атмосферой, базаром и уникальной крепостью, включенной в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

«Среди наших туристов особой популярностью пользуются пляжи в черте Махачкалы — например, «Березка» и «Оазис». «Березка» — ухоженное место с мягким песком и стандартной пляжной инфраструктурой, идеально для тех, кто хочет просто понежиться на солнце. А «Оазис» на севере города — настоящая находка: 700 метров пляжа, бесплатный вход, развлечения на воде, простор и свежий ветер с моря. Мы их регулярно рекомендуем туристам, особенно семьям с детьми», — рассказала Эльмира Ахвердиева.

Также она посоветовала обратить внимание на пляжи Дербента — «Центральный» и «Чайка».

«Центральный» — это уже не просто берег, а полноценная курортная зона: теплый песок, теневые навесы, спасатели и торговые палатки с недорогими закусками. Вход в воду пологий, что делает его удобным для отдыха с детьми. А на набережной вечером можно прокатиться на карусели или съесть горячую кукурузу под шум прибоя», — добавила она.

💵 Цены: отели — от 3000 руб., частный сектор — от 4000 руб. Еда — дешево, плотно, вкусно.

🍴 Местная кухня: чуду с зеленью, курзе, хинкал, урбеч, баранина, лепешки, кислое молоко и абрикосовый сок.

📍 Как добраться: прямые рейсы в Махачкалу, далее — маршрутки, каршеринг или такси.

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5. Аваза, Туркменистан

Курортная зона Аваза — почти город-сад на побережье. Фонтаны, небоскребы, пустыня и при этом море — чистое и почти безлюдное. Ощущение, будто отдыхаешь на другой планете, где все стерильно, странно и неожиданно приятно.

Один из районов города Туркменбаши Аваза носит статус национальной туристической зоны страны. Здесь есть все необходимое для комфортного отдыха: отели, яхт-клубы, парки с аттракционами, аквапарк, оздоровительные комплексы, многочисленные кафе и магазины. Эльмира Ахвердиева директор турагентства «FUN&SUN», начальник отдела продаж ООО «Ассорти путешествий»

Что посмотреть:

Пляжи Авазы — широкие, с белым песком и минимализмом в декоре;

Склоны Копетдага — песчаные дюны и верблюды вдалеке;

Рынки — ароматные, шумные, как из восточной сказки.

💵 Цены: отели — от 5000 руб., питание — от 700 руб. за комплекс. Въезд по визе, оформление заранее.

🍴 Местная кухня: плов с изюмом и морковью, шорпа, гозлеме, жареная рыба, дыня на десерт и чай с кардамоном. Все очень сытно.

📍 Как добраться: через Ашхабад или прямыми рейсами в Туркменбаши. Лучше ехать с организованным туром.

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6. Астрахань, Россия

Еще один вариант для тех, кто хочет Каспий без заграницы — Астраханская область, которая предлагает идеальное комбо: рыбалка, дачи, тишина и пляжи на заливе. Сюда едут не ради роскоши, а ради ухи на костре, простора и ощущения, что ты на краю географии.

Что посмотреть:

Дельта Волги — прогулки на лодках, рыбалка.

Пляжи у села Ильинка, заповедник Каралат — спокойно, чисто, почти дикие места.

Лотосовые поля в августе — для всех романтиков и фотографов.

Если хочется тишины и уединения, мы советуем обратить внимание на пляжи в районе Ильинки. Там почти нет туристов, зато много природы, чистый воздух, песчаные отмели и настоящий речной Каспий. Это идеальный выбор для тех, кто едет за спокойствием и рыбалкой Эльмира Ахвердиева директор турагентства «FUN&SUN», начальник отдела продаж ООО «Ассорти путешествий»

💵 Цены: жилье от 1400 руб./сутки, еда — в кафе или самостоятельно: много фермерских рынков. Рыбалка — от 1000 руб. за день с лодкой.

🍴 Местная кухня: уха из сома, жареная рыба, астраханские арбузы, лепешки, аджика, копченая вобла и домашняя наливка. Здесь кормят от души, особенно если зайти на рынок или в сельскую столовую.

📍 Как добраться: поезд до Астрахани, оттуда на машине, автобусе или трансфер: многие базы отдыха предлагают встречу.