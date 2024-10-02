В АТОР рассказали, что произошло с российскими туристами в Иране

В настоящее время в Иране отдыхают несколько десятков российских туристов, они находятся в безопасности. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на главу Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майю Ломидзе.

«В Иране, по предварительной оценке, [находятся] несколько десятков российских туристов. По имеющейся информации, они находятся в безопасности. И на данный момент никто не запрашивал досрочного возвращения на родину», — сказала Ломидзе.

По данным АТОР, в Иране могут находиться до 30-40 клиентов туроператоров.

Ломидзе также заявила, что в Израиле отсутствуют организованные туристы из РФ. Российские туроператоры не продают туры в эту страну с октября 2023 года. При этом значительное количество россиян проживают в еврейском государстве или находятся там с личными или деловыми целями.

Вечером 1 октября пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале массированной ракетной атаки Ирана на еврейское государство. Журналисты рассказали, что на этом фоне на всей территории страны была объявлена воздушная тревога.

По информации газеты The Jerusalem Post, в ходе обстрела иранская сторона выпустила по израильской территории около 400 ракет. Одной из целей атаки стал город Тель-Авив. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в МИД России назвали эскалацию на Ближнем Востоке провалом администрации президента США Джо Байдена.