В России призвали сделать конкурс произведений участников СВО

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил организовать всероссийский конкурс для создания цикла произведений о героях спецоперации, чтобы обогатить отечественную литературу новой военной классикой. Об этом сообщает «Парламентская газета».

Он подчеркнул, что СВО является «эпохальным» событием, которое нужно отразить в искусстве и литературе. По его мнению, госзаказ на это особенно необходим сейчас, когда многие военные возвращаются к мирной жизни.

«Я лично знаю несколько военнослужащих, имеющий талант и навык писателя. И именно такие люди должны становиться новыми Шолоховыми, Симоновыми и Твардовскими. Я против того, чтобы отечественная литература превращалась в неприкосновенный заповедник из людей, десятилетиями находящихся в составе каких-то объединений и не выдающих стране ничего, кроме каких-то образцов русофобских виршей, как это было в 90-е годы», — написал он в своем обращении в Союз писателей России.

8 мая министр обороны РФ Андрей Белоусов сообщил, что звания Героя Российской Федерации удостоены свыше 330 военнослужащих, участвующих в СВО. Белоусов также напомнил, что в годы Великой Отечественной войны подвиги более 11,6 тыс. человек были отмечены званием Героя Советского Союза.

Ранее в Госдуме раскритиковали показ турниров без России.