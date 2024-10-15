Мэр Москвы рассказал о планах по модернизации столичной медицины

Расходы бюджета Москвы на здравоохранение увеличатся в 2025 году на 8% — с учетом средств обязательного медицинского страхования (ОМС) до 1,1 трлн рублей. Об этом в своем Теlegram-канале (https://t.me/mos_sobyanin/12775) сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Градоначальник отметил, что программа модернизации городских клиник продолжится в ближайшую трехлетку. В планах — строительство 31 медицинского объекта.

«До конца 2028 года в Москве должен сформироваться новый каркас амбулаторной и стационарной медпомощи», — заявил Сергей Собянин.

Он уточнил, что в следующем году завершится реконструкция поликлиник и будут достроены новые корпуса Московской городской онкологической больницы № 62, многопрофильный комплекс Детской городской клинической больницы святого Владимира.

Также, по словам мэра, начнется строительство стационарных комплексов НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского и ГКБ им. В.П. Демихова.

«С учетом капитального ремонта и строительства новых зданий в Москве будет полностью обновлен амбулаторный фонд. Не останется ни одной морально устаревшей поликлиники», — заявил Сергей Собянин.

В пресс-службе мэрии отметили, что расходы на оказание высокотехнологичной медицинской помощи за счет средств бюджета города превысят в 2025 году 15 млрд рублей, а с учетом средств ОМС — около 36 млрд рублей.

Также там рассказали, что бюджет города формировался исходя из стратегических планов развития экономики, инфраструктуры и социальной сферы столицы до 2030 года.

«Стратегия развития здравоохранения до 2030 года определила основные направления системы оказания медицинской помощи. Ее цель — лучшее в мире здравоохранение, доступное для каждого. Это включает качественные медицинские услуги и уход для всех категорий горожан, в том числе для семей с детьми и пожилых людей», — сообщили в мэрии.

С 2010 года ожидаемая продолжительность жизни в Москве увеличилась почти на 5 лет и сейчас превышает 79 лет. В 2030 году прогнозируется рост этого показателя до 81 года.