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Психолог объяснила, как помочь школьникам перед сдачей ЕГЭ

Психолог Таранова: разговор родителей со школьниками важен перед сдачей ЕГЭ
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Пелагия Тихонова/Агентство «Москва»

Родителям важно разговаривать со школьниками перед сдачей ЕГЭ, чтобы снизить их переживания. Об этом «Пятому каналу» рассказала детский и подростковый психолог Ирина Таранова.

По ее словам, важно постараться снизить степень значимости этого события в глазах детей. Она отметила, что облегчить состояние можно, если рассказать ребенку, что негативный исход не станет катастрофой. Родителям советуют проработать с ребенком альтернативные варианты в случае несдачи экзамена.

«Можно аккуратненько, осторожно проговорить, какие альтернативные варианты есть. Например, да, такое бывает, что дети не сдают. Никакой катастрофы нет. Ни в этом — в следующем году можно будет попробовать сдать еще раз», — объяснила Таранова.

Детский психолог-педагог Дарья Дугенцова до этого говорила, что многие выпускники сталкиваются с сильным психоэмоциональным напряжением во время сдачи экзаменов, что может негативно отразиться на результатах испытания. Победить стресс можно с помощью нескольких инструментов, главный из которых – это составление плана «Б», который будет включать в себя продумывание действий в случае недобора баллов, отметила она.

Ранее россияне признались, что сильно стрессуют из-за приближающихся экзаменов детей.

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