«Запасной план»: психолог назвала эффективный способ победить тревогу перед ЕГЭ

Многие выпускники сталкиваются с сильным психоэмоциональным напряжением во время сдачи экзаменов, что может негативно отразиться на результата испытания. Победить стресс можно с помощью нескольких инструментов, главный из которых – это составление плана «Б», который будет включать в себя продумывание действий в случае недобора баллов, рассказала детский психолог-педагог Дарья Дугенцова Общественной Службе Новостей.

Специалист напомнила о множестве практик, которые позволяют оперативно взять эмоции под контроль. Например, во время сильного стресса рекомендуется перечислять предметы, которые находятся вокруг, постараться осознать, ощутить прикосновения предметов – например, стула, пола и так далее. Такое упражнение, по мнению Дугенцовой, помогает сконцентрироваться и снизить стресс. Также она посоветовала брать любые слова, не вызывающие эмоций, а затем делить его по буквам и перечислять слова на каждую из этих букв – такая техника тоже быстро успокаивает.

Кроме того, эффективны в борьбе с тревогой дыхательные упражнения, например – дыхание «по квадрату». Каждая из сторон этой фигуры обозначает временной интервал – например, 4 секунды на вдох, столько же на паузу, затем столько же на выдох и так далее.

Очень полезным, по мнению психолога, будет составление плана «Б» — нужно вместе с ребенком подумать, что можно сделать в случае недобора баллов. Например, выбрать колледж или договориться о поступлении на следующий год. Это поможет снизить тревогу о будущем. Дугенцова также призвала не тянуть с обращением за помощью в случае необходимости.

«Если вы чувствуете, что ребенку тяжело и он не справляется, например, постоянно видите, что он тревожится, трясет ногой, плохо спит, начинает какого-либо вида селфхарм, грызет ногти, выдирает волосы, кусает губы или еще что-то, то обязательно идите к специалисту — ему нужна помощь», — подчеркнула специалист, добавив, что это касается и родителей, которые могут начать слишком сильно переживать за будущее своего ребенка.

Напомним, исследователи выяснили, что из-за приближающихся выпускных экзаменов в школе большинство родителей находятся в стрессе – так, 14% из них признались, что испытывают повышенную тревожность, а еще 39%, что сильно переживают. Большинство опрошенных (82%) назвали главным стресс-фактором моральное состояние своего ребенка, на втором месте оказались результаты теста – оценки и баллы (59%), а на третьем – возможность ребенка поступить в вуз на бесплатной основе (42%).

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