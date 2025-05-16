Россияне признались, что сильно стрессуют из-за приближающихся экзаменов детей

Из-за приближающихся выпускных экзаменов в школе большинство родителей находятся в стрессе – так, 14% из них признались, что испытывают повышенную тревожность, а еще 39%, что сильно переживают. Наиболее стрессовым видом экзаменов ЕГЭ считают 63% российских родителей, передает RT со ссылкой на результаты соответствующего исследования.

Большинство опрошенных (82%) назвали главным стресс-фактором моральное состояние своего ребенка, на втором месте оказались результаты теста – оценки и баллы (59%). На третьем месте среди поводов переживать – возможность ребенка поступить в вуз на бесплатной основе (42%). Интересно, что при этом треть родителей, принявших участие в опросе, признались, что не ждут от своих детей выдающихся результатов на ЕГЭ.

Что касается эмоционального состояния на фоне стресса, то 43% родителей рассказали, что на фоне приближающихся экзаменов у детей они столкнулись с падением продуктивности на работе. Причем у 27% респондентов начальство отнеслось к этому с пониманием, а еще 26% рассказали, что руководитель посоветовал им быть внимательнее на работе. Важной темой для обсуждения с коллегами экзамены детей стали для 74% россиян.

Помимо ЕГЭ, российские родители переживают и за другие предстоящие их детям испытания – так, о вступительных экзаменах в вуз беспокоятся 14% опрошенных, а о сдаче ОГЭ – еще 13%.

Исследование аналитиков группы «Ренессанс страхование» (MOEX: RENI) и исследовательского центра «Зарплаты.ру» подготовлено на основе ответов более 2,4 тыс. человек со всей страны, которые являются родителями подростков.

Напомним, в этом году основной этап проведения единого государственного экзамена начнется в конце мая. Какие правила будут действовать на ЕГЭ в 2025 году, как эффективно спланировать оставшееся до экзаменов время, а также полное расписание всех экзаменов — в материале «Газеты.Ru».

Ранее россиянам объяснили, как поддержать выпускников перед сдачей ЕГЭ.