В Госдуме предложили ввести занятия физкультурой на предприятиях и в госучреждениях

Хамитов предложил ввести физкультминутку на предприятиях и в госучреждениях

В России нужно ввести регулярные физкультминутки в госучреждениях, предприятиях и прочих организациях. С такой инициативой выступил в разговоре с РИА Новости заместитель председателя комитета Госдумы по спорту Амир Хамитов.

Он рассказал, что предлагает проводить кратковременные и доступные физические упражнения, которые можно выполнять прямо на рабочем месте.

Подобная практика, по его словам, уже доказала свою эффективность в ряде организаций — она способствует улучшению самочувствия сотрудников, снижению уровня стресса и повышению работоспособности.

Депутат отметил, что инициатива может быть реализована в формате рекомендательных методических материалов для работодателей, разработанных при участии министерства здравоохранения и министерства труда. В ряде регионов можно провести пилотную программу.

Хамитов считает, что формирование культуры повседневной заботы о здоровье должно стать приоритетом госполитики в сфере охраны труда и профилактики заболеваний.

15 мая депутаты Госдумы предложили ввести налоговый вычет за здоровый образ жизни для россиян, которые прошли диспансеризацию с хорошими результатами.

Ранее в Госдуме предложили запретить продажу в алкомаркетах «вкусняшек для детей».