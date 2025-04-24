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В Роскачестве рассказали, как выбрать хороший сыр в магазине

Специалист Хрипко: при выборе сыра важно оценить состав
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Anastasia Kamysheva/Shutterstock/FOTODOM

При выборе сыра в магазине прежде всего важно обратить внимание на его состав. Об этом «Пятому каналу» рассказала эксперт Роскачества Екатерина Хрипко.

По ее словам, в продукте не должно быть растительных жиров, масла, крахмала и загустителя. Она также советует оценить внешний вид сыра, он должен иметь ровный, однородный цвет без разводов, вкраплений.

Диетолог Екатерина Чернышева, в свою очередь, напомнила, что сыр является жирным продуктом, поэтому худеющим не стоит включать его в свой ежедневный рацион.

«Сыр все-таки полезен, в нем достаточно много белка, и это количество соизмеримо даже с тем, который содержится в мясных продуктах. Поэтому в полноценный рацион худеющего человека он обязательно должен включаться», — уточнила диетолог.

Врач-диетолог Дарья Русакова до этого говорила, что творожный сыр является наиболее полезным для представителей старшего поколения. Она отметила, что в целом сыры содержат полезные для пожилых кальций, легкоусвояемый молочный белок и аминокислоту триптофан. Последняя помогает снять стресс и нормализовать сон. Однако в составе этого продукта есть также холестерин и соль.

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