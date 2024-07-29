Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Сметана улучшает аппетит и помогает усваивать пищу, заявил ученый

Ученый Куликов: молочные жиры в сметане усиливают вкус блюд

close
100%
Depositphotos

Сметана является уникальным кисломолочным продуктом, обладающим выраженными пробиотическими свойствами, способствующими росту полезной кишечной микрофлоры. Об этом «Газете.Ru» рассказал заведующий кафедрой биотехнологии и технологии продуктов биоорганического синтеза Университета РОСБИОТЕХ Дмитрий Куликов.

«За счет высокого содержания витамина В4 (холина) улучшается работа мозга и память, а высокое содержание молочного жира способствует не только повышению аппетита и улучшению настроения, но и усвоению жирорастворимых витаминов, содержащихся в других продуктах. Например, бета-каротина из моркови и других овощей и фруктов, а также витамина Е и аскорбиновой кислоты, вторично влияет на усвоение железа из тех же растительных продуктов», — объяснил он.

Также, по словам эксперта, сметана хороша и с гастрономической точки зрения, так как молочные жиры в сметане усиливают вкус блюд и делают их более аппетитными. В частности, это хорошо использовать при организации питания детей с нарушением аппетита.

«Оптимальное количество сметаны жирностью 15-20% не должно превышать 2-3 столовых ложек в день», — резюмировал Куликов.

Ранее были названы продукты, которые способны улучшить память.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами