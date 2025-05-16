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Москвичам пообещали теплый и сухой июнь

Синоптик Позднякова: в Москве ожидается теплый и сухой июнь
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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

В Москве ожидается июнь с температурой на 1-1,5 градуса выше нормы. Об этом сообщила синоптик Татьяна Позднякова агентству «Москва».

Сообщается, что воздух в первый летний месяц прогреется до +30 градусов, а количество осадков будет ниже обычного.

До этого стало известно, что в столицу в предстоящие выходные вернется теплая погода, температура воздуха поднимется до +22 градусов. Однако уже на следующей неделе синоптики прогнозируют очередную волну похолодания. Тем не менее, заморозков больше не будет до осени.

Ночью на 16 мая метеорологи зафиксировали самый высокий показатель минимальной температуры воздуха ночью с начала мая. При этом утром того же дня синоптики Гидрометцентра РФ объявили «желтый» уровень погодной опасности в регионе, с 12:00 до 18:00 ожидается гроза и усиление ветра до 16 м/с.

Ранее стало известно, что солнечной погоды недостаточно для борьбы с дефицитом витамина D.

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