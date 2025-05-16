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Синоптик: после короткого потепления Москву вновь накроет волна похолодания

Синоптик Шувалов: после теплых выходных в Москву придет волна холода
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Максим Блинов/РИА «Новости»

В Москву в предстоящие выходные вернется теплая погода, воздух прогреется до +22 градусов. Однако задержится тепло ненадолго – на следующей неделе жителей столицы ожидается очередная волна похолодания, рассказал НСН руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Днем в субботу и воскресенье температура воздуха будет колебаться от +20 до +22 градусов, ночью – до +10 градусов.

«Заморозки уже не вернутся до сентября-октября. Что касается теплого периода, он придется именно на выходные», — отметил Шувалов.

По его прогнозу, во второй половине воскресенья начнутся кратковременные дожди, которые станут первым сигналом к смене погоды. С начала следующей недели температура воздуха начнет опускаться, южный ветер сменится на северо-западный. Ожидается, что воздух прогреется максимум до +13...+15 градусов в дневное время, заключил синоптик.

Напомним, также Шувалов предупредил, что в этом году на курортах Черного моря затягивается старт открытия купального сезона – его перенесли на начало июня. Это связано с тем, что в Сочи и на юге Крыма температура воздуха ниже климатической нормы. По его мнению, задержаться начало купального сезона может на неделю, но точнее можно будет сказать в начале июня.

Ранее сообщалось о надвигающейся на Сибирь 30-градусной жаре.

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