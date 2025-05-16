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Ночь на 16 мая в Москве стала самой теплой с начала месяца

Метеоролог Леус: прошедшая ночь в Москве стала самой теплой с начала мая
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Максим Блинов/РИА Новости

Минувшая ночь в Москве стала самой теплой с начала мая. Об этом в своем Telegram-канале написал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«В течение <...> ночи минимальная температура воздуха в Москве, по данным базовой метеостанции города, ВДНХ, не опускалась ниже +10,4°C — это самый высокий показатель нынешнего мая», — сообщил метеоролог.

По его словам, на метеостанции в Бутово минимальная температура воздуха составила +7,7°C. На метеостанции на Балчуге — +12°C.

Также специалист рассказал, что минимальная ночная температура воздуха в Московской области составила от +5,7°C до +10,7°C в зависимости от населенного пункта.

Как отметил Леус, в предстоящие выходные — 17 и 18 мая — в столичном регионе прогнозируется теплая погода в темное время суток. Столбики термометров будут показывать от +6°C до +11°C, уточнил он.

До этого синоптики Гидрометцентра РФ объявили «желтый» уровень погодной опасности в столичном регионе 16 мая. В Москве в период с 12:00 до 18:00 мск ожидается гроза, а также усиление ветра до 16 м/с. При этом температура воздуха днем составит до +21°C в городе и до +22°C в области.

Ранее москвичей предупредили о надвигающемся «конвейере» дождливых циклонов.

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