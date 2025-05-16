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Ветеринар рассказал, как защитить собаку от догхантеров

Ветеринар Шеляков: дрессировка защитит собаку от догхантеров
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Inna Skaldutska/Shutterstock/FOTODOM

Дрессировка и привитие хороших манер помогут защитить собаку от отравленных приманок догхантеров. Об этом «Пятому каналу» рассказал ветеринар высшей категории Михаил Шеляков.

По его словам, питомцы не должны ничего подбирать на улице. Гулять лучше вдали от детских площадок и дорог общего пользования в парках, потому что догхантеры чаще всего орудуют там, где много людей.

«Им не нравится, что собаки ходят там, где люди. Дело в том, что догхантеры достаточно изобретательные. Они свои ядовитые приманки подкладывают и противорвотные средства, чтобы невозможно было дать стошнить собаке, вызвать рвоту. И различные травмирующие элементы — мелкие рыболовные крючочки и так далее», — сказал Шеляков.

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев до этого говорил, что владельцам собак важно научить их не поднимать различные предметы с земли, а также внимательно следить за ними на прогулке, чтобы не попасться на уловки догхантеров. По его словам, такая привычка может привести к отравлению или более трагическим последствиям. Прежде всего эксперт советует приучить собаку к тому, что она может есть только из своей миски, и не позволять окружающим нарушать это правило.

Ранее сообщалось, что в России хотят ввести уголовное наказание для догхантеров.

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