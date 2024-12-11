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В России хотят ввести уголовное наказание для догхантеров

Депутат ГД Арапов: догхантеров нужно привлекать к уголовной ответственности

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Shutterstock/Alex PakhoMovie

В России догхантеры, которые разбрасывают отраву в общедоступных местах, уходят от ответственности. Этот пробел нужно устранить и ввести для таких злоумышленников уголовное наказание. Соответствующий законопроект разработал депутат Госдумы от «Новых людей» Георгий Арапов, передает 360.ru со ссылкой на документ.

От действий догхантеров, жестоко обращающихся с животными, страдают как бездомные собаки, так и домашние питомцы, которые находят на улице «лакомства» с отравой. Причем действия преступников невозможно квалифицировать по статье 245 УК РФ, так как, по сути, собака сама съедает такое «угощение».

Арапов призвал принять меры для исключения подобных случаев и ввести новый пункт в статью о жестоком обращении с животными. Наказывать, по его мнению, следует не только за непосредственно физический вред, но и за оставленную отраву.

Сейчас законопроект о наказании для догхантеров находится на рассмотрении в правительстве.

До этого в Подмосковье неизвестный ранил из пневматической винтовки беременную женщину, стреляя в ее собаку. Девушка обратилась в полицию и написала заявление, выяснив, что недавно в том же месте произошел аналогичный случай. Тогда стрелок открыл огонь в сторону семейной пары с детьми.

Ранее кинолог рассказал, как защитить собак от действий догхантера.

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