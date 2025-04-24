Россиянам объяснили, как поддержать выпускников перед сдачей ЕГЭ

Психолог Суркова: важно объяснить ребенку, что ЕГЭ – это не самое важное в жизни

Для выпускников сдача ЕГЭ – это серьезное испытание, во время прохождения которого огромное значение имеет поддержка родителей. Важно объяснить детям, что это не самое важное в жизни, а также дать возможность отдохнуть во время майских праздников, рассказала RT кандидат психологических наук, психолог и коуч Лариса Суркова.

При подготовке к ЕГЭ большое значение имеют пробные экзамены – так, если их результаты оказались не самыми лучшими, стоит провести работу над ошибками, рассказала газете «Известия» педагог, руководитель регионального преподавания образовательной компании Maximum Education Виктория Подсухина. Важно изучить, какие именно темы и типы заданий вызвали затруднения, а также сформировать конкретные задачи на ближайшее будущее – например, разобраться в определенной теме.

При этом родителям важно воздерживаться от отрицательных формулировок, вроде «ты не сдашь», «ты не поступишь» и так далее, подчеркнула Суркова. Вместо этого она призвала поддержать детей, а во время майских праздников дать им возможность отдохнуть хотя бы пару дней.

«У многих детей наступает в мае такое вот очень серьёзное эмоциональное выгорание, когда им уже всё равно... И это, конечно, дурно влияет в дальнейшем на результат», — отметила психолог.

Родителям она порекомендовала говорить детям о своей любви, поддержке, о том, что они всегда рядом. Важно прокладывать самые разные маршруты в жизни, даже на случай, если что-то пойдет не так – ребенок будет знать, что варианты всегда есть, заключила специалист.

До этого глава учебной части, частной школы «ЕГЭ центра» Олеся Маерова рассказала «Газете.Ru», что один из самых вредных советов для подготовки к ЕГЭ — отложить все на «потом». Зубрежка параграфов в ночь перед ЕГЭ — надежный ключ к тотальному эмоциональному выгоранию и полной потере концентрации, подчеркнула она.

Ранее сообщалось, что мошенники начали рассылать детям фейковые ответы на ЕГЭ и ОГЭ.