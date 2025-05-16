Родителям рассказали, как лечить ротавирус у детей

Специфических лекарств для лечения ротавируса на сегодняшний день нет, однако существует ряд рекомендаций, чтобы победить заболевание как можно быстрее. О них в беседе с РИАМО рассказала старший врач-педиатр АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Екатерина Морозова.

«Восполнение жидкости: давать пить часто и небольшими порциями. Норма — 50-60 мл на каждый килограмм массы тела в сутки», — сказала специалист.

При высокой температуре она посоветовала давать ребенку жаропонижающие средства. Кроме того, следует использовать сорбенты, например, смекту, но категорически нельзя применять антибиотики и средства против диареи, поскольку они только ухудшат состояние.

Что касается питания, важно исключить молочные продукты (кроме грудного молока), жирную пищу, сладости, выпечку и бобовые, добавила врач.

Чтобы защититься от ротавируса на отдыхе в теплых странах, Морозова рекомендует пить только бутилированную или кипяченую воду, тщательно мыть фрукты и овощи и следить за чистотой рук, особенно перед употреблением пищи. Также следует купаться только в проверенных водоемах.

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