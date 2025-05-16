Россиянам рассказали, как защититься от ротавируса на отдыхе

Чтобы защититься от ротавируса на отдыхе в теплых странах, стоит соблюдать несколько простых, но важных правил. О них в интервью РИАМО рассказала старший врач-педиатр АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Екатерина Морозова.

«Пейте только бутилированную или кипяченую воду. Тщательно мойте фрукты и овощи», — посоветовала специалист.

Кроме того, по ее словам, важно следить за чистотой рук, особенно перед употреблением пищи. Также следует купаться только в проверенных водоемах.

Маленьким детям рекомендуется вакцинация от ротавируса препаратом «Рота-V-Эйд», добавила Морозова.

Иммунолог Владимир Болибок до этого объяснил, как отличить ротавирус от пищевого отравления.

По словам эксперта, для всех инфекционных заболеваний характерно наличие инкубационного периода. Ротавирус не является исключением, поэтому его симптомы проявляются не сразу.

В свою очередь, пищевое отравление дает о себе знать почти сразу после того, как человек съел некачественный продукт. Больной практически мгновенно начинает жаловаться на тошноту и рвоту, а также диарею.

Ранее врач назвала болезни, которыми можно заразиться при поцелуях.