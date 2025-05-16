Людей вывели из шести шахт в Кемеровской области из-за аварии

В шести из семи шахт в Ленинск-Кузнецком районе Кемеровской области вывели людей. Об этом власти региона сообщили РИА Новости.

Из-за аварии в шахтах отключилось электроснабжение.

Всего семь шахт остались без энергоснабжения в Ленинск-Кузнецком районе. Устранением аварии занимаются шесть бригад электриков и два отделения горноспасателей.

В «Россети Сибирь» сообщили журналистам, что энергетики пока восстанавливают энергоснабжение по резервной схеме. Точные причины аварии пока не назвали.

На этой неделе на руднике «Гайский ГОК» в Оренбургской области произошло обрушение горной выработки. На момент происшествия, по информации РЕН ТВ, в руднике находились три человека.

В апреле обрушение породы произошло в шахте «Садкинская» в Белокалитвинском районе Ростовской области.В результате ЧП 75 человек были эвакуированы сразу, еще двое почти сутки оставались заблокированными в забое, который оказался отрезанным после обвала.

Ранее обрушение произошло в шахте в Соликамске.