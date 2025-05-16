В Кузбассе эвакуировали работников трех шахт из-за аварии на подстанции

Авария на подстанции оставила без света три населенных пункта в Кузбассе

В трех шахтах Кузбасса начали эвакуировать работников из-за аварии, которая произошла на подстанции. Об этом сообщает ТАСС.

Речь идет о шахтах «Байкаимская», «Комсомолец» и шахте имени Кирова.

«Ситуация [находится] под контролем», — заявили в министерстве угольной промышленности региона.

Помимо этого, в результате аварии около 30 тысяч человек остались без света в населенных пунктах Полысаево, Никитинский и Мыски.

До этого сообщалось, что снегопад привел к отключению света в селе Береговой в Амурской области. Отмечалось, что мокрый снег налип на провода высоковольтной линии электропередачи, и теперь они нависают над трассой и создают опасность для людей.

На фоне произошедшего сотрудники аварийных служб по согласованию с администрацией села Береговой отключили высоковольтную линию электропередачи «Горная — Дамбуки». При этом бригада специалистов пока не может проехать к объекту и начать восстановительные работы.

Ранее в Тыве пять микрорайонов остались без электричества из-за аварии.