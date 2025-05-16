Село в Амурской области осталось без света из-за майского снегопада

Отключение света произошло в селе Береговой, расположенном в Зейском округе Амурской области, на фоне майского снегопада. Об этом сообщила пресс-служба Амурских электросетей ДРСК в Telegram-канале.
«По сообщению золотодобытчиков, которые смогли выйти на связь по спутниковому телефону, на перевале автодороги Зея — Береговой метровый снег, автомобили не могут проехать», — говорится в заявлении.
Мокрый снег налип на провода высоковольтной линии электропередачи, и теперь они нависают над трассой и создают опасность для людей.
На фоне произошедшего сотрудники аварийных служб по согласованию с администрацией села Береговой отключили высоковольтную линию электропередачи «Горная — Дамбуки». В связи с этим жители населенного пункта временно остались без света.
«Линию необходимо осмотреть и очистить провода от гололедных образований», — добавили в пресс-службе.
В то же время там уточнили, что пока бригада специалистов не может проехать к объекту и начать восстановительные работы. Все из-за сложной обстановки на дорогах, говорится в тексте.
Ранее пять микрорайонов в республике Тыва остались без электричества из-за аварийного отключения.