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Село в Амурской области осталось без света из-за майского снегопада

Снегопад привел к отключению света в селе Береговой в Амурской области
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Telegram-канал Амурские электросети ДРСК

Отключение света произошло в селе Береговой, расположенном в Зейском округе Амурской области, на фоне майского снегопада. Об этом сообщила пресс-служба Амурских электросетей ДРСК в Telegram-канале.

«По сообщению золотодобытчиков, которые смогли выйти на связь по спутниковому телефону, на перевале автодороги Зея — Береговой метровый снег, автомобили не могут проехать», — говорится в заявлении.

Мокрый снег налип на провода высоковольтной линии электропередачи, и теперь они нависают над трассой и создают опасность для людей.

На фоне произошедшего сотрудники аварийных служб по согласованию с администрацией села Береговой отключили высоковольтную линию электропередачи «Горная — Дамбуки». В связи с этим жители населенного пункта временно остались без света.

«Линию необходимо осмотреть и очистить провода от гололедных образований», — добавили в пресс-службе.

В то же время там уточнили, что пока бригада специалистов не может проехать к объекту и начать восстановительные работы. Все из-за сложной обстановки на дорогах, говорится в тексте.

Ранее пять микрорайонов в республике Тыва остались без электричества из-за аварийного отключения.

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