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Депутат Госдумы заявил об угрозах после критики мэра Хабаровска из-за мигрантов

Депутат Госдумы Тумусов получил угрозы после критики мэра Хабаровска
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Duma.gov.ru/Wikimedia

Депутат Госдумы РФ Федот Тумусов сообщил о получении угроз после того, как критиковал мэра Хабаровска Сергея Кравчука за выделение квартир мигрантам. Об этом пишет Telegram-канал Amur Mash.

По данным источника, Тумусов неоднократно высказывал в социальных сетях недовольство состоянием дорог в Хабаровске и выдачей жилья бывшим иностранцам.

После этого депутат получил сообщение от человека, представившегося действующим от имени Кравчука. Неизвестный заявил, что «спокойствие ваше и ваших близких — щедрое предложение».

Тумусов обратился к губернатору Хабаровского края с просьбой разобраться в ситуации. В мэрии Хабаровска заявили, что отправитель угроз не связан с мэром Кравчуком.

До этого следственный комитет сообщал о задержании в Калининграде двух депутатов, которые могли избить местную жительницу. Обоих фигурантов арестовали до 25 мая, им предъявлено обвинение по статье о хулиганстве.

Ранее в Перми сотрудника минкульта оштрафовали за потасовку с министром.

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