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Калининградских депутатов, которые могли избить местную жительницу, арестовали

Следком: депутатов из Калининграда, которые могли избить женщину, арестовали

В Калининграде двоих депутатов, которые могли избить местную жительницу, арестовали до 25 мая. Об этом сообщает Следственное управление Следственного комитета (СУ СК) Калининградской области в официальном Telegram-канале.

Как уточняется, обоим фигурантам предъявили обвинение по статье о хулиганстве. Кроме того, жене одного из обвиняемых, которая якобы тоже избивала потерпевшую, избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В ведомстве также рассказали, что в домах фигурантов прошли обыски. Также силовики изъяли видеозаписи с камер наблюдения заведения и близлежащих домов. Их изучают следователи.

26 марта сообщалось, что уголовное дело о хулиганстве завели против депутатов муниципального образования «Янтарный городской округ» Калининградской области девятого созыва Павла Малыхина и Василия Рогатко, а также супруги Малыхина. По данным следователей, ночью 23 марта пьяные подозреваемые на улице Советской в Янтарном избили 37-летнюю женщину за то, что она случайно опрокинула кадку с деревом, стоявшую у входа в ресторан, принадлежащий Малыхину.

Ранее Турция передала России сбежавшего из-за мошенничества депутата из Приморья.

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