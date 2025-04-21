В Перми сотрудника минкульта оштрафовали за потасовку с министром

Консультанту пермского министерства культуры Илье Шаврину назначили штраф в размере 5 тысяч рублей по административной статье о побоях. Это решение связано с инцидентом, произошедшим между ним и министром культуры Пермского края Аллой Платоновой, сообщает РИА Новости.

Представитель министерства высказал мнение о том, что принятое решение является справедливым. Он уверен, что вышестоящие инстанции подтвердят постановление.

Конфликт между министром и Шавриным произошел в конце 2024 года на заседании комиссии. Шаврин начал снимать происходящее на видео, в то время как Платонова попросила его прекратить. В результате произошла драка. У министра были обнаружены ссадина на пальце правой руки, а также травмы на груди и спине. Шаврин, в свою очередь, также заявил о полученных им повреждениях.

До этого сообщалось, что в Омской области главу Знаменского района Сергея Максимова отправили в отставку после драки с чиновником. Его признали виновным в нанесении телесных повреждений своему коллеге — главе Знаменского сельского поселения Геннадию Андрееву. Конфликт между госслужащими произошел из-за проблем с водоснабжением.

Ранее сына депутата Милонова избили в школе.