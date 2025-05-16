Врач объяснила, от каких продуктов стоит отказаться людям с повышенным давлением

При повышенном артериальном давлении важно ограничить употребление соли до 5 г в сутки, а также исключить колбасы, соленья, фастфуд и полуфабрикаты. Такой совет в беседе с РИАМО дала врач, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская.

«Питание — один из важнейших факторов при лечении повышенного артериального давления. Нередки случаи, когда гипертонию на ранних стадиях удается скорректировать лишь при коррекции диеты в сочетании с оптимизацией физической активности, без применения лекарств», — отметила специалист.

Чтобы улучшить эластичность сосудов, она посоветовала употреблять меньше насыщенных жиров. Ими богаты жирное мясо, сливочное масло, твердые сыры, сливки, сало, колбасы, кокосовое и пальмовое масло. Также, по ее словам, стоит отказаться от продуктов, содержащих трансжиры, таких как магазинная выпечка и полуфабрикаты.

Доцент кафедры поликлинической терапии Института клинической медицины Пироговского Университета Дмитрий Карпенко до этого перечислил продукты, которые помогают в профилактике гипертонии. Среди них жирная морская рыба, бобовые и черный шоколад.

Ранее кардиолог назвала пять самых опасных для сердца продуктов.