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Кардиолог назвала пять самых опасных для сердца продуктов

Кардиолог Перельо назвала белый хлеб одним из самых вредных для сердца продуктов
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Shutterstock

Кардиолог Магдалена Перельо перечислила пять самых вредных продуктов для здоровья сердца. В беседе с изданием La Razon она заявила, что в этом списке значится, в том числе, белый хлеб.

По словам медика, белый хлеб приводит к скачкам уровня глюкозы в крови, которые со временем могут стать причиной развития метаболического синдрома, сахарного диабета второго типа и заболеваний сердца.

Кроме того, вредной для здоровья человека считается соль, избыток которой в организме приводит к задержке жидкости. Это, по словам Перельо, чревато повышением артериального давления.

Также медик посоветовала исключить из рациона переработанное мясо, которое содержит много соли, насыщенных жиров и консервантов. Речь идет, в частности, о колбасах и сосисках. Если увлекаться такими продуктами, то повышается риск сердечно-сосудистых заболеваний.

В свою очередь в сладких напитках много сахара, из-за которого увеличивается масса тела, а это одна из причин проблем с сердцем. Кардиолог не рекомендует есть печенье, булочки и чипсы. За счет содержания трансжиров они повышают уровень холестерина и вызывают воспаление в кровеносных сосудах.

До этого онколог Анаум Максуд рассказала, что обработанное мясо может повышать риск развития сразу восьми видов рака. По словам врача, в нем содержатся нитрозамины, которые являются сильными канцерогенами. Они могут спровоцировать развитие рака легких, головного мозга, почек и печени, а также желудка, мочевого пузыря, кишечника и носовых пазух.

Чтобы снизить риски, онколог посоветовала включать в свой рацион пищу с повышенным содержанием клетчатки, а также больше двигаться.

Ранее врач рассказала о самых опасных для здоровья блюдах на огне.

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