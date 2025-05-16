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Российские туристы жалуются на нашествие медуз на курортах Турции

SHOT: отдыхающие из РФ рассказали о нашествии медуз в Турции
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Thomas Eisenhuth/Global Look Press

Российские туристы пожаловались на укусы медуз на курортах Турции. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.

По словам отдыхающих, в основном медузы встречались им на пляжах Кемера.

«Туристы жалуются на сильный зуд, жжение, похожее на удар током, высыпания на коже и другое. Некоторые теперь даже отказываются купаться в море из-за страха и плавают лишь в бассейнах своих отелей», — сказано в посте.

SHOT отмечает, что медуз в воде почти не видно, однако они достают щупальцами до туристов, оставляя ожоги. Люди скупают в аптеках средства от ожогов и антигистаминные препараты, пишет канал.

В апреле россиянин Артем, отдыхающий в египетском Шарм-эль-Шейхе, рассказал «Газете.Ru», что медуз бывает много в море, но ситуация с ними меняется день ото дня. При этом он отметил, что они не мешают отдыху и не жалят туристов, а дети с ними даже играют.

До этого Life со ссылкой на SHOT сообщил, что на некоторых пляжах Шарм-эль-Шейха и Хургады туристам ограничивают доступ к морю из-за нашествия медуз. По словам отдыхающих, из-за большого числа животных якобы невозможно находиться в воде. Также отмечается, что некоторые туристы жалуются на зуд и ожоги после купания, хотя персонал отелей уверяет, что медузы безопасны. По данным Life, в АТОР сообщили об отсутствии обращений в страховые компании в связи с укусами медуз.

Ранее на Майорке пляж покрылся синей слизью из-за медуз.

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