Россияне рассказали о нашествии медуз в Египте

Россиянин Артем, отдыхающий в египетском Шарм-эль-Шейхе, рассказал «Газете.Ru», что медуз бывает много в море, но ситуация с ними меняется день ото дня. При этом он отметил, что они не мешают отдыху и не жалят туристов, а дети с ними даже играют.

«В целом по медузам ситуация — день есть, день нет. Мы в один день ездим на пляж с рифами, в другой день на песчаный. День ото дня меняется ситуация. Но там, где они есть, их достаточно много, и большие, и средние, и маленькие. Но они не жалят, у нас еще не было такого случая. Ни у нас, ни у детей, ни у тех, кто рядом с нами купается. Никого они ни разу не ужалили. Детишки наши играют с ними, ловят прямо плавающих, на берег вытаскивают, кучкуют их. Первоначально тоже переживали, что жалить будут. Но нет, никто никого не жалит. Все нормально, все спокойно. Туристов не напрягает это, плавать не мешают абсолютно. Просто пока плывешь, пару раз задеваешь их, чувствуется просто мякоть. В целом, я не замечаю, дети тоже плавают не замечают, супруга тоже плавает», – сказал он.

Другая россиянка Гюзель рассказала «Газете.Ru», что опасается заходить в море из-за медуз и старается не подходить к ним близко. По ее словам, число животных уменьшается, женщина надеется, что завтра их уже не будет.

«Медуз много, из-за этого не хочется заходить в море. Жалят или нет — не знаю, говорят, если не трогать, не ужалят. Муж плавает, но тоже боязно. Дочь очень любит плавать в море, но из-за них стоит только на берегу, а очень жаль. Мы просто не подходим близко, как говорится, береженного Бог бережет. В этом есть и плюсы, что мы на море, морским воздухом дышим», — отметила она.

До этого Life со ссылкой на Shot сообщил, что на некоторых пляжах Шарм-эль-Шейха и Хургады туристам ограничивают доступ к морю из-за нашествия медуз. По словам отдыхающих, из-за большого числа животных якобы невозможно находиться в воде. Также отмечается, что некоторые туристы жалуются на зуд и ожоги после купания, хотя персонал отелей уверяет, что медузы безопасны. По данным Life, в АТОР сообщили об отсутствии обращений в страховые компании в связи с укусами медуз.

Ранее на Майорке пляж покрылся синей слизью из-за медуз.