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Пляж Майорки покрыт слизистой синей массой, напугавшей местных

Daily Mail: на Майорке пляж покрылся синей слизью из-за медуз
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Jake Bullit/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Пляж Майорки покрыт слизистой синей массой, напугавшей местных, пишет Daily Mail.

Как сообщают СМИ, вместо привычного золотистого песка береговая линия оказалась покрыта скользкой синей массой — тысячами медуз вида «велелла» (Velella). Сильные ветры и течения пригнали к берегам Майорки огромные колонии этих существ. Как объясняют биологи, «велеллы» (или «парусники») получили свое название из-за характерного парусообразного выступа, позволяющего им перемещаться по поверхности океана.

В отличие от своих опасных родственников — португальских корабликов — эти медузы практически безвредны для человека. Их укусы могут вызвать лишь легкое раздражение кожи. Однако массовое скопление выброшенных на берег медуз создает другую проблему. Если их быстро не убрать, разлагающиеся организмы начнут издавать неприятный запах и привлекать насекомых.

«Велеллы» — частые гости в теплых водах в зимне-весенний период. Они путешествуют огромными колониями, используя свои «паруса» для перемещения по океанским просторам. В пути эти хищники охотятся на мелких морских обитателей и мальков рыб при помощи своих щупалец.

Как отмечают экологи, подобные «высадки» медуз — естественное явление, хотя и нечасто принимающее такие масштабы. Сейчас местные власти решают вопрос с уборкой пляжей, чтобы минимизировать неудобства для отдыхающих.

Ранее в Австралии к пляжу прибило пачки купюр и сумки с деньгами.

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