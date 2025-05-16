Спасатели ликвидировали пожар на предприятии в Башкирии

В Салавате в Башкирии ликвидировали открытое горение на свечном заводе. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС по республике.

На данный момент специалисты разбирают завалы и тушат разрозненные очаги горения.

«Возможно, что под завалами находится 1 человек, принимаются все необходимые меры по его поиску», — говорится в сообщении ведомства.

До этого сообщалось, что взрыв на заводе «Свеча» в городе Салавате в Башкирии случился в производственном здании в результате нарушения технологического процесса. По данным ведомства, из-за нарушения произошла разгерметизация печного оборудования с последующим разрушением здания и горением.

Всего в ликвидации участвуют 43 человека и 17 единиц техники.

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